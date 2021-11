Post contro No Vax, sospese due infermiere

Due infermiere sono state sospese dall'Asl Toscana Nord Ovest dopo un post contro i No Vax. Nel post si legge: "Tra poco ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere...sai bucare una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla? Ecco e poi mi verra' in mente altro, vedrai che le corse per montare i macchinari la sottoscritta non le farà più". Questa la risposta al post della collega: "Io non faccio le corse per nessuno. Si arrangiassero pure, mi sono rotta e tanto pure".

L'Asl avrebbe sospeso per un mese e mezzo la creatrice del post, che lavora nella provincia di Lucca, con conseguente sospensione dello stipendio, e la collega, per dieci giorni.