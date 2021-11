Prima panchina arcobaleno inclusiva della Toscana sarà inaugurata a Firenze

Sabato 20 alle ore 13:30, verrà inaugurata nel Corner delle Pari Opportunità, promosso dal CPO dell'ordine degli Avvocati di Firenze all'interno del Parco di San Donato, la Panchina Arcobaleno Inclusiva in occasione del TDoR, Giornata in ricordo delle vittime di Transfobia.

Questa panchina è stata fortemente voluta dal CPO che si è adoperato perchè l'inaugurazione avvenisse proprio in un giorno importante come questo; come già ricordato dalla Presidente, l'Avv.ta Sibilla Santoni, le Avvocate e gli Avvocati hanno anche il compito di adempiere al ruolo sociale dell'Avvocatura, in questo modo saranno tramite della tutela dei diritti di tutte le persone con le istituzioni che hanno il compito di garantire questa tutela.

La donazione della panchina al Comune di Firenze da parte del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati della stessa città è una delle tante formazioni ed attività promosse dal CPO, anche in materia LGBTI ma, in questa particolare occasione, si è voluto mettere, letteralmente, in campo qualcosa di concreto e duraturo, simbolo del legame tra i diritti umani e i professionisti che si adoperano per farli valere.

La collaborazione con Arcigay Firenze - Altre Sponde per questo evento vuole essere un esplicito invito alle istituzioni ed alla cittadinanza tutta, per celebrare insieme questo momento.