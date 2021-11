Raf e Tozzi, salta il concerto a Firenze per forte influenza di Tozzi

Si informa che il concerto di Raf e Umberto Tozzi inizialmente previsto per questa sera, giovedì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze è stato rinviato al 24 febbraio 2022, a causa di una forte influenza di UMBERTO TOZZI (si specifica che si tratta di un’influenza stagionale e che l’artista si è già sottoposto al tampone per diagnosi COVID-19 risultando negativo allo stesso).

I biglietti già acquistati in prevendita per questo concerto restano validi per la nuova data del 24 febbraio 2022 al Teatro Verdi di Firenze.

Info tel. 055.667566 - info@prgfirenze.it - www.bitconcerti.it