Buongiorno oggi ringrazio LellaLella per questa ricetta semplice ma golosa Reginette ai funghi porcini. I porcini dal punto di vista gastronomico ed alimentare sono i funghi più stimati e utilizzati, soprattutto dopo l'essiccazione.

Gli esemplari giovani del fungo porcino sono perfetti per essere conservati nel freezer o anche sott'olio, se non li si può cucinare subito.

Con un coltellino potete pulire il gambo dal terriccio e poi con un panno umido pulire il resto del fungo. Il fungo porcino si può cucinare in tanti modi, le cappelle sono ottime alla griglia, oppure tagliate a fette sono utilizzate per salse e stufati. Si possono mangiare anche crudi tagliandole a lamelle sottili.

Controllate sempre se sono presenti larve soprattutto sul gambo e se volete essiccarli non vi preoccupate troppo perché durante l'essiccazione le larve scompariranno.

Lellalella mi ha mandato anche le foto della sua ricetta, alcuni passaggi e il piatto finale.

Reginette ai funghi porcini

Ingredienti per 4 persone

400 gr di reginette

2 o 3 spicchi di aglio

4 funghi porcini media grandezza

Un ciuffo di prezzemolo

Olio extra vergine d'oliva ( io sto generosa)

Sale e pepe q. b.

Una noce di burro

Un pochino di latte

Preparazione

Lavate i funghi tagliate a fette le cappelle mentre i gambi sminuzzateli. Prendete una padella e metteteci l’olio di oliva fate imbiondire l’aglio sminuzzato e aggiungete i gambi dei funghi e fate cuocere per un po’. Aggiungete il sale e le cappelle dei funghi e fate cuocere per pochi minuti. Nel frattempo in un’altra pentola fate cuocere in abbondante acqua salata le reginette, scolate la pasta ancora al dente e mettetela nella padella insieme ai funghi, aggiungete una noce di burro e un pochino di latte e amalgamate il tutto. Per ultimo una spolverata di pepe, impiattate e sopra aggiungete un pochino di prezzemolo tritato. A chi piace può grattugiarci il formaggio parmigiano.

Lellalella

