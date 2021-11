Servizi digitali regionali, lunedì 22 un webinar per gli amministratori locali

"La transizione digitale in Toscana: avvio del percorso con i territori" è il titolo del seminario online organizzato dalla Regione Toscana, con Anci e Upi, lunedì 22 novembre dalle ore 10 alle 12.30. Al centro del webinar i servizi pubblici digitali, la migrazione al cloud, la cybersecurity, i bigdata, la banda ultra larga e le modalità per aumentare le competenze digitali dei cittadini toscani attraverso l'utilizzo dei servizi e prodotti avanzati pensati e promossi dall'assessorato alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali guidato da Stefano Ciuoffo. Oltre a lui interverranno Luca Menesini e Matteo Biffoni, rispettivamente presidenti di Upi e Anci Toscana.

I destinatari del webinar sono gli amministratori e funzionari degli enti locali che avranno così modo di conoscere e approfondire il funzionamento dei prodotti digitali regionali e le tante opportunità dedicate agli enti locali e ai cittadini. L'evento è esclusivamente online e per favorire il confronto e l'apprendimento sarà interattivo: i partecipanti potranno ascoltare e vedere i relatori, osservare le slide di presentazione e parteciperanno attivamente grazie alle varie opzioni interattive offerte dal sistema.

Nel dettaglio ecco le attività che saranno presentate e discusse.

Sistema Cloud Toscana

Come funziona e come si aderisce al Sistema Cloud Toscana, quali sono i servizi attivabili e i principali aggiornamenti del Sistema.

Relatori: Giovanni Armanino, Regione Toscana; Jurgen Assfalg, Città Metropolitana

Segnalazioni georeferenziate dei disservizi della Banda Ultra larga e telefonia mobile

Come funziona il sistema di mappatura delle segnalazioni a disposizione dei Comuni e dei cittadini per costituire un database sullo stato della connettività in Toscana.

Relatori: Alessandro Santucci e Alessandro Billi, Regione Toscana

Servizi e corsi formativi su Cybersecurity

Come funzionano i corsi di formazione sulla cybersecurity per gli Enti locali che il Centro di Competenze C3T in Toscana erogherà ai Comuni toscani a partire dalle prossime settimane.

Relatori: Rocco De Nicola, direttore C3T; Leonardo Borselli, Regione Toscana

Piattaforma per l’identità digitale in Toscana

Panoramica sulle principali novità nella gestione dell'identità digitale a livello europeo e nazionale, fornendo la situazione sui sistemi regionali che dialogano con le piattaforme nazionali per SPID, CIE e CNS.

Relatrice: Grazia Ugolini, Regione Toscana

Piattaforma Smart Region, modalità di adesione

Presentazione della piattaforma BigData di Regione Toscana e delle città toscane, per favorire la realizzazione di smart city a partire dal coinvolgimento delle aziende che erogano servizi pubblici

Relatori: Luca Cipriani, Regione Toscana; Paolo Boscolo, Comune di Prato

Fascicolo Posizioni debitorie IRIS e collegamento con pagoPA

Come funziona e come gli enti pubblici possono aderire al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA

Relatore: Andrea Panichi, Regione Toscana

Strategia regionale per la cultura e le competenze digitali

Il quadro delle iniziative per aumentare le competenze digitali dei toscani, promuovere un uso sempre più efficace dei servizi pubblici digitali e semplificare la quotidianità dei toscani grazie all'uso dei servizi digitali

Relatrice: Francesca Bargellini, Regione Toscana

Sportello Unico Digitale

Le evoluzioni europee e nazionali dello Sportello Unico Digitale e delle attività regionali aall'interno del Tavolo Tecnico Suap cui partecipano tutti i Comuni.

Relatrice: Raffaella Tommaso, Regione Toscana

Survey avanzamento transizione digitale in Toscana

Al fine di avere uno stato aggiornato del livello e delle esigenze di transizione digitale dei territori toscani, Regione propone ai Comuni una semplice indagine che permetterà di attivare al meglio con ANCI ed UPI le progettualità del PNRR e della programmazione 2021-2027

Relatrice: Claudia Daurù, Regione Toscana

Attivazione tavoli tematici sull’innovazione

Tavoli permanenti e strutturati di condivisione con gli enti toscani delle novità, delle politiche e strategie europee, nazionali e regionali, e degli sviluppi tecnologici nel panorama nazionale: migrazione al cloud, cybersecurity, servizi pubblici digitali, dati pubblici e bigdata

Relatore: Sauro Del Turco, Regione Toscana

Piattaforma Fotogrammetrica Toscana

I droni e il cloud per mappare il mondo fisico in digitale, con risparmio sia economico che di tempo e mantenendo la necessaria accuratezza. Avvio del Progetto Fotogrammetria Toscana che prevede, per enti partecipati, l'utilizzo gratuito della piattaforma che elabora foto restituendo rappresentazioni digitali da utilizzare urbanistica, protezione civile, difesa del suolo, agricoltura di precisione e molti altri settori.

Questo webinar si terrà il 24 novembre dalle 10 alle 12

Fonte: Regione Toscana