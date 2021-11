Servizi pubblici e esternalizzazioni, dibattito a Monterappoli con Buongiorno Empoli e Fabricacomune

Domenica 21 dicembre al Circolo Arci di Monterappoli, in via Salaiola 303 a Empoli, si terrà un evento organizzato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Fabricacomune. Dopo il pranzo alle 13, con prenotazione obbligatoria, il programma prosegue alle 16 con un dibattito sui servizi pubblici e lavoratori in appalto.

"Diciamo no a sfruttamento e lavoro povero. Quali possibilità di reinternalizzazione? Quale futuro per i servizi in appalto? Quali diritti per i lavoratori in appalto" affermano nella nota dei gruppi consiliari. Al dibattito parteciperà Marta Fana, autrice di "Non è lavoro è sfruttamento" e Paolo Grasso funzionario FP CGIL Firenze.

"La maggioranza dei servizi essenziali alla persona e al territorio - prosegue la nota di Buongiorno Empoli - Fabricacomune - non sono sotto la diretta gestione pubblica ma esternalizzati, cioè dati in gestione a imprese e cooperative private. Questo modello di privatizzazione dei servizi è giustificato da parte della politica istituzionale e amministratori locali con l'idea che il privato sia un attore più capace ed efficiente del pubblico. Va in questa direzione la creazione di società di gestione sempre più grandi come la Multi-utility e l’applicazione di contratti multi-servizi per i lavoratori. È questo uno schema vantaggioso? Ci sono ricadute positive per i lavoratori e gli utenti? Noi crediamo di no. Pensiamo invece che la strada da percorrere per una migliore efficienza e sostenibilità dei servizi e una maggior tutela e dignità dei lavoratori passi dall'introduzione del salario minimo, dal contrasto alle delocalizzazione e dalla reinternalizzazione dei lavoratori e lavoratrici di tutti i servizi pubblici. Discutiamo e condividiamo insieme esperienze e riflessioni" concludono i gruppi consiliari.