Successo per la serata ScopriElsa

Il Comitato Civico Elsa Viva ha il piacere di informare che la serata ScopriElsa di lunedì 15 novembre 2021 si è svolta nel migliore dei modi. La sala era piena di persone interessate e partecipi. E' stato presentato il pieghevole dedicato alla fauna del Parco Fluviale dell'Elsa, primo della serie prevista dal progetto. Il relatore Andrea Benocci, autore del testo del pieghevole, ha illustrato le peculiarità delle specie animali che si trovano lungo il nostro fiume chiarendo l'importanza di tutelarli e preservarli. L'habitat ripariale che caratterizza il tratto colligiano dell'Elsa è infatti un ambiente unico, da mantenere quanto più integro possibile. E' disponibile il video della serata sulla pagina del Comitato Civico Elsa Viva: https://www.facebook.com/1478472467/videos/703638053942951/.

Si coglie l'occasione per informare dell'avvio della prossima iniziativa: sabato 20 novembre 2021 si inaugurerà la mostra fotografica "Rappresentare il Fiume - Percorsi fotografici lungo le sponde dell'Elsa". La mostra, a cura di Andrea Buzzichelli, è il risultato di un primo workshop fotografico-emozionale sul fiume Elsa, cui seguirà una seconda edizione nel 2022. L'iniziativa durerà 4 fine settimana e sarà visitabile i sabati e le domeniche dalle 17 alle 20. La mostra è il risultato della collaborazione tra: Il Giardino dei Colori, il Comitato Civico Elsa Viva, Elsa Lab e LaGorà (che ospita l'evento nella sua sede in via Garibaldi 82/84 a Colle di Val d'Elsa).