Tartufo, anche la Round Table 76 inaugurano la stagione

Sabato scorso si è tenuto presso l’Antica Sosta di Corniano a San Miniato l'evento dedicato al tartufo Bianco organizzato dalla Round Table 76 San Miniato Fucecchio con il patrocinio del Comune di San Miniato.

L'evento è iniziato con una dimostrazione pratica di ricerca del tartufo durante la quale sono state illustrate tutte le sue particolarità a cura dell’ Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi.

A seguire un pranzo solidale dai toni informali e goliardici a base di Tartufo dove si sono assaporate oltre che le prelibatezze culinarie anche i valori che contraddistinguono questa associazione, la Round Table, l'amicizia, la voglia di stare insieme e divertirsi aiutando la comunità.

Ci informa il Presidente Gianluca Centola, soddisfatto della riuscita dell’evento, è stata una bella occasione per i nostri ospiti provenienti da Round Table di altre città per visitare San Miniato in occasione della Sagra del Tartufo.