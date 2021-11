TedX Empoli 2021, il ritorno al Palazzo delle Esposizioni

TEDx torna a Empoli nel 2021 e lo fa con una giornata di incontri dall’alto valore contenutistico. Domenica 12 dicembre, infatti, sarà la data ufficiale durante la quale, a partire dalle ore 15 e fino alle 20, il Palazzo delle Esposizioni di Empoli sarà teatro della seconda edizione del TEDx in terra empolese.

Dopo il successo del 2019, il presidente e project leader Matteo Cipollini ha deciso di replicare l’iniziativa che, in una giornata, trasformerà Empoli in luogo di incontro e scambio di idee. TEDx è un evento annuale che unisce le migliori menti di rilievo nazionali e internazionali in un’unica sede per condividere pensieri su un determinato argomento o disciplina: tecnologia, intrattenimento, design, scienza, business, sviluppo etc.

Nello spirito di “ideas worth spreading”, TED ha creato un programma locale identificato come TEDx, organizzato e gestito in modo indipendente da privati che hanno come obiettivo quello di divulgare un determinato argomento, condividere un’esperienza, alimentare discussioni e favorire le connessioni.

Il tema di questa edizione sarà “SCHEMI” e, durante la giornata, verranno affrontati dibattiti su cosa accade all’essere umano quando si trova ad essere schiavo di schemi mentali e a non avere più un pensiero personale, rifugiandosi in quella che si chiama comfort zone. Gli schemi, quando sfuggono al nostro controllo, diventano i limiti che noi stessi mettiamo alla nostra capacità di lasciarci contaminare da idee e esperienze, sfide, fatiche, rapporti e, in definitiva, sono il contenitore che determina il confine entro il quale possiamo crescere, argomenti che verranno affrontati durante i vari interventi.

La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di 10 relatori che interverranno per, rigorosamente, 18 minuti. Tra gli speaker, saranno presenti il giornalista Saverio Tommasi, il sessuologo Fabrizio Quattrini, la docente Sonia Coluccelli e il crossdresser Stefano Ferri.

Per il programma completo e tutte le informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.tedxempoli.com

Fonte: Ufficio Stampa