Tornano i centri sportivi invernali Uisp al PalAramini di Empoli, il miglior modo per trascorrere i giorni di vacanza attraverso sport, socializzazione e divertimento. I centri prevedono un’attività multidisciplinare che spazia nella conoscenza e nella pratica di diversi sport e laboratori a tema. Sono rivolti a bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e quest’anno si terranno in due tranche: da lunedì 27 dicembre a venerdì 31 dicembre compresi e da lunedì 3 gennaio a mercoledì 5 gennaio compresi. L’orario è sempre dalle 8 alle 13. Le iscrizioni sono già aperte.

«Dopo la positiva esperienza dei centri estivi - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - abbiamo pensato di rilanciare l’offerta anche per il periodo invernale, dopo lo stop dello scorso anno. Si tratta di una occasione per le famiglie di avere un aiuto nell’organizzazione del tempo. Ma anche e soprattutto un’opportunità per i ragazzi di stare insieme, sviluppare socialità e fare sport, imparando le regole dei giochi e divertendosi».

Quello proposto sarà un ricco programma di attività ludico-sportive che faranno trascorrere ai partecipanti momenti di crescita e socializzazione attraverso la guida di operatori esperti e qualificati. I bambini verranno coinvolti.in diversi sport, in modo da sviluppare e migliorare la conoscenza di sé e degli altri.

Il costo è diversificato a seconda del periodo scelto. La frequenza al centro sportivo tra il 27 e il 31 dicembre costa 65 euro, mentre tra il 3 e il 5 gennaio costa 40 euro. Per poter partecipare è necessario il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A a Empoli, telefonare allo 0571/711533 o scrivere a empolivaldelsa@uisp.it.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa