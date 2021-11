Variazione di bilancio Firenze, 2021 in pareggio

Approvata in giunta, con una delibera dell’assessore Federico Gianassi, l’ultima variazione di bilancio che è già stata presentata in commissione bilancio e adesso dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale. Nella delibera sono garantiti gli equilibri di bilancio e confermati investimenti e servizi preventivati nei mesi scorsi. Confermati anche gli sforzi in scuola, sociale, verde, sport, cultura.

Nonostante alcune minori entrate per effetto del periodo pandemico (tra cui i biglietti museali e card) ci sono maggiori entrate derivanti da dividendi delle società partecipate, da trasferimenti dello Stato compensativi e risparmi per razionalizzazione delle spese di funzionamento.

“Chiudiamo in pareggio anche il 2021 superando tutte le difficoltà che anche quest’anno ha causato il covid – ha detto l’assessore al bilancio Federico Gianassi – . In due anni di pandemia sono mancati 240 milioni, ma abbiamo mantenuto l’equilibri senza effettuare tagli anzi, difendendo tutti i servizi e potenziando le risorse per gli investimenti. È la prova di una bilancio sano e solido costruito e difeso con la competenza delle nostre strutture tecniche e con la determinazione politica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale che collaborando hanno raggiunto un traguardo che in alcuni momenti era sembrato impossibile”.