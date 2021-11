Volterra da copertina, la città protagonista di due reportage

Volterra sarà protagonista di due reportage, che usciranno nei numeri di gennaio e febbraio 2022, sulla rivista Airone (Cairo editore) nell'ambito delle pagine "Meraviglie di Italia" e sul mensile Touring del Touring Club Italiano. I servizi verranno realizzati dalla giornalista di cultura e viaggi Clara Svanera che nei giorni scorsi ha visitato la nostra città.

"La visita della giornalista Clara Svanera - dichiara l'assessora al Turismo del Comune di Volterra, Viola Luti – è stata un’occasione importante per promuovere il turismo della nostra città e per mantenere alta la visibilità sulle eccellenze che la caratterizzano. I reportage che verranno realizzati, infatti, permetteranno di far conoscere il patrimonio artigianale, paesaggistico, storico-artistico ed eno-gastronomico del nostro territorio attraverso riviste prestigiose. Il soggiorno – continua Luti - ha previsto la visita a laboratori di alabastro con dimostrazione della lavorazione; visione dello spettacolo “Il Figlio della tempesta” della Compagnia della Fortezza presso il Teatro di San Pietro; visita guidata della città, al cantiere di restauro della Deposizione dalla Croce del Rosso Fiorentino, alla Salina di Saline di Volterra, all’ex manicomio di Volterra e al graffito di NOF4. Un grazie particolare – conclude Luti - a Toscana Promozione Turistica e all’Ambito Turistico per averci coinvolto nel progetto e a Claudia Bolognesi direttrice del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina per il supporto e la professionalità con cui ha organizzato il tour".

L’iniziativa è stata organizzata da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con l’Ambito Turistico Valdeldelsa Valdicecina.

Fonte: Ufficio Stampa