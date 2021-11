A Firenze la campagna di Polizia e Avis Toscana contro i pericoli "social"

Ha fatto tappa in piazza Santissima Annunziata a Firenze l’aula didattica 'mobile' della Polizia Postale che in nove città della Toscana ha già accolto studenti, genitori e insegnanti per parlare dei rischi legati all’uso dei social network e del pericolo del cyberbullismo. Avis Toscana è tra i testimonial della campagna educativa, “Una vita da social” e la presidente Claudia Firenze ha incontrato stamani i ragazzi delle scuole.

“Avis è impegnata a promuovere stili di vita corretti e solidali e siamo contenti di poter partecipare a questa iniziativa - ha dichiarato Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana - che ci permette di parlare ai giovani che hanno bisogno di strumenti per diventare cittadini consapevoli anche navigando nella Rete. Secondo l’Istat l’87,3% dei ragazzi tra 11 e 17 anni di età utilizza quotidianamente il telefono cellulare (dato 2019) e purtroppo le nuove tecnologie a disposizione sono divenute potenziali mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi”.

