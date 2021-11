Abc fronteggia il Cus Pisa, gara delicata a San Giuliano Terme

Punto e a capo. E’ quello che l’Abc Solettificio Manetti proverà a fare domenica quando, alle ore 17.30, sarà attesa dal Cus Pisa sul parquet di San Giuliano Terme (arbitri Panicucci di Ponsacco, Sposito di Livorno).

Una gara, inutile dirlo, delicatissima. Quella in cui i gialloblu, prima ancora degli avversari, dovranno guardare a loro stessi. Perché, stavolta più che mai, sarà necessario dare tutto per mettere un punto e ripartire con ancora maggior grinta e determinazione. Andando oltre le assenze, oltre le difficoltà ed oltre una settimana a dir poco difficile. In primis, dal punto di vista emotivo. Ma questa Abc ha già dimostrato di sapersi rialzare anche nei momenti peggiori e di saper trovare la forza di reagire alle difficoltà: ebbene, adesso è il momento di dimostrarlo ancora una volta.

A Pisa i gialloblu affronteranno una diretta concorrente, il Cus, formazione neopromossa dopo la scorsa stagione condotta ai vertici della C Silver insieme a Quarrata. Un gruppo solido, affiatato e che fa della coesione uno dei principali punti di forza. Allenato da coach Walter Angiolini, il Cus viaggia a quota 6 punti come i gialloblu, con le tre vittorie conquistate ai danni di Prato (80-75), Arezzo (71-59) e Livorno (75-64), a fronte delle sconfitte rimediate con Spezia, Montecatini, Agliana e Virtus Siena.

