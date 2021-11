Aquateam Nuoto Cuoio riparte, incontro informativo a Stabbia

Finalmente siamo in procinto di ritornare in acqua, dopo il cortese colloquio avuto oggi con i Sindaci del Comune di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno e gli assessori allo sport, abbiamo avuto una nuova proposta oraria per far ripartire la nostra attività presso la piscina Intercomunale.

Volevamo informare tutti coloro che sono interessati a far praticare il nuoto paralimpico ai loro figli e tutti i genitori dei nostri tesserati che giovedi 25 novembre alle 21:15 presso i locali del Circolo Ricreativo XXIII Agosto in via provinciale Francesca, 108 a Stabbia; che ringraziamo per la disponibilità che sempre ci concede, si terrà la riunione per illustrare gli orari e i giorni delle attività.

Nel nostro organico abbiamo figure professionali che si occupano dell'insegnamento del nuoto a bambini, ragazzi e adulti con disabilità fisiche e sensoriali, e disabilità intellettive relazionali utilizzando un approccio individuale per poi essere inseriti in piccoli gruppi, attraverso un progetto soggettivo.

Volevamo ringraziare di cuore tutti quelli che in questo periodo ci hanno sostenuto, incoraggiato ed aiutato; siamo lieti di poter far tornare in acqua tutti i nostri ragazzi e per alcuni di loro di iniziare la preparazione per i prossimi Campionati Italiani, comunque vada ogni loro conquista sarà dedicata a tutti quelli che ci stanno vicino e ci aiutano nel portare avanti questo bellissimo progetto premiato ad ottobre dal Premio Estra per lo sport al CONI a Roma.



Gian Luca Drago, presidente Aquateam Nuoto Cuoio