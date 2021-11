Asfaltature notturne sulla vecchia 429 e sulla Volterrana a Castelfiorentino

Doppio cantiere in partenza sulle strade di Castelfiorentino, come disposto dall'ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze.

Per la sp4 Volterrana, in corrispondenza della rotatoria della Sp 132, ci saranno lavori di pavimentazione che porteranno al restringimento della carreggiata regolato da movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere. La limitazione alla viabilità durerà dal giorno 22 novembre al giorno 7 dicembre 2021, in orario 21/6.30.

Ci saranno cantieri sempre in notturna anche lungo la Sr 429, sempre dal 22 novembre al 7 dicembre. Ci sarà un senso unico alternato con semaforo o movieri e limitazione di 30 km/h di velocità massima dal km 56+500 al km 59+000 circa. Anche in questo caso il lavoro riguarda la ripavimentazione stradale.