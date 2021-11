Cdx: "Panchine arcobaleno, utilizzo ideologico del sito del Comune di Montelupo"

Il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo, pur essendo soddisfatto della qualità del sito internet del Comune, che ha una veste facilmente accessibile e di chiara lettura da parte dell’utenza , ritiene di dover denunciare alcuni utilizzi anomali che ne alterano il carattere istituzionale inserendo nel corpo della notizia contenuti ideologici.

Desideriamo fare un paio di esempi recenti per dar conto del nostro motivato punto di vista.

In vista della giornata internazionale contro le violenze sulle donne si enfatizza a cura dell’assessore alle politiche sociali la colorazione rossa della panchina davanti al Comune, ma contestualmente anche la scelta di colorare con tinte arcobaleno le panchine di via Marconi, attribuendogli il significato di lotta contro l’omofobia e promozione dei diritti LGBT.

Premesso che sposiamo incondizionatamente ogni forma di sensibilizzazione istituzionale al problema della violenza sulle donne e la nostra avversione al disegno di legge Zan, per la cui bocciatura l’assessore pare ostentare palese rammarico, è contrarietà alla dimensione potenzialmente liberticida di alcuni articoli e non al doveroso riconoscimento di diritti peraltro a nostro avviso già normata, non ci piace che su un sito istituzionale si connotino in modo unilaterale certe tematiche , esponendo esclusivamente il punto di vista della maggioranza di governo cittadino.

Parimenti non ci è piaciuto che sul medesimo sito il Sindaco, a margine della visita del sindaco metropolitano Nardella alla Villa Ambrogiana, pur senza voler mancare di rispetto e ne diamo atto, sia ai degenti della struttura ospedaliera sia al personale della polizia penitenziaria, abbia parlato di un uso scellerato della struttura senza aver voluto esemplificare, perché avrebbe dovuto annoverare tra le scelleratezze anche certe scelte di governi di cui era parte il PD, che hanno prima avallato cospicui investimenti sulla terza sezione della struttura ipotizzando il permanere parziale di struttura carceraria e poi voluto la dismissione della struttura vanificando una spesa di cui qualcuno dovrebbe rispondere quanto meno in termini di danno erariale.

Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo