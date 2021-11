Centri sportivi invernali con Uisp a Fontevivo

Manca poco più di un mese a Natale, è il momento di rendere speciali le vacanze di ogni bambino. Il Comitato Uisp Zona del Cuoio APS propone i Centri Sportivi Invernali rivolti ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Una novità assoluta, dal 27 al 31 dicembre e dal 3 al 5 gennaio i nostri operatori saranno all’ Impianto di Atletica Leggera “Fontevivo” di San Miniato, pronti a far giocare e divertire i bambini attraverso attività multidisciplinari. Un ricco programma di attività ludico-sportive che farà vivere a tutti i partecipanti momenti di crescita e socializzazione. I bambini saranno coinvolti in diversi sport in modo da sviluppare e migliorare la conoscenza di sé e degli altri. L'orario delle attività va dalle 8.00 alle 13.00 ogni giorno. Il costo è diversificato a seconda del periodo scelto. La frequenza al centro sportivo tra il 27 e il 31 dicembre costa 65 euro, mentre tra il 3 e il 5 gennaio costa 40 euro. Per poter partecipare è necessario il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per bambini con età uguale o superiore ai 6 anni. Le iscrizioni si aprono lunedì 22 novembre e termineranno mercoledì 22 dicembre. Per informazioni visita il sito internet al seguente indirizzo http://www.uisp.it/zonadelcuoio/pagina/centri-sportivi-invernali oppure contattaci al 3929818534 - e-mail: zonadelcuoio@uisp.it

Fonte: Ufficio Stampa