Codice Rosa, il S.S. Cosma e Damiano di Pescia aderisce al progetto Onda

Anche l’Ospedale S.S. Cosma e Damiano di Pescia aderisce al progetto Onda- l’Osservatorio Nazionale sulla salute delle donne e di genere e il prossimo 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la direzione sanitaria del presidio in collaborazione con la struttura di psicologia clinica mette a disposizione una linea diretta per prenotare un appuntamento con gli psicologi.

Giovedì prossimo sarà quindi disponibile uno sportello di ascolto dalle ore 9 alle 12 – presso ambulatori padiglione sud del Presidio con gli psicologi Cristiana Barni e Alessio Bonari; le donne interessate possono prenotarsi chiamando direttamente i numeri 333337009-333336304 per prenotare gli appuntamenti.

Nell’Azienda Sanitaria la rete del codice rosa è in azione costante è strutturata e nominata con delibera. Si riunisce periodicamente per analizzare i casi che si presentano e per stendere le procedure che riguardano sia gli ospedali che le attività territoriali è coordinata dalla dottoressa Valeria Dubini, che è referente aziendale e dalla dottoressa Rosa Barone che è la referente delle équipe territoriali

La rete è costantemente operativa e si è autoconvocata permanentemente nel periodo del lockdown quando i rischi per le situazioni di fragilità sembravano aumentati e quindi è continuativamente a supporto di varie iniziative che vanno dalla formazione agli interventi veri e propri.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa