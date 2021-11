Da Lubiana a Lucca, sopralluogo sulla mobilità in centro storico

Una delegazione della municipalità di Lubiana, capitale della Slovenia, guidata dal vice sindaco, architetto Janez Koželj è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Orsetti dal sindaco Alessandro Tambellini e dall'assessore alla mobilità Gabriele Bove.

I tecnici e dirigenti sloveni in questi giorni hanno organizzato un sopralluogo a Lucca per studiare la logistica urbana del centro storico, il sistema di regolazione degli accessi, in particolare le buone pratiche sviluppate tramite i progetti europei innovativi per la mobilità urbana e trasporto merci. Il vicesindaco di Lubiana ha donato al sindaco Tambellini un piccolo drago di bronzo, simbolo araldico della capitale slovena, riproduzione di una delle grandi sculture che sorvegliano il ponte più famoso della città.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa