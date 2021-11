Eventi a Lastra a Signa per la giornata contro la violenza sulle donne

Il Comune di Lastra a Signa si mobilita insieme a tante associazioni e realtà del territorio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il prossimo 25 novembre.

Le iniziative di giovedì 25 partiranno alle 17.30 dal circolo Arci le Due Strade di Tripetetolo con l’inaugurazione della panchina rossa contro la violenza e di due panchine arcobaleno contro le discriminazioni di genere. Successivamente sarà inaugurata, sempre presso gli spazi esterni del circolo, un’opera pittorica sul tema della violenza a cura dell’artista Margherita Mugnai. A seguire letture e poesie accompagnate al violino da Alan Freiles in collaborazione con la Sezione Soci Coop Le Signe, Compagnia Il Vaso di Pandora e Gruppo storico dei Castelli di Lastra e Malmantile.

Al termine del programma partirà la tradizionale fiaccolata promossa dall'amministrazione comunale con il coinvolgimento della Consulta del Volontariato e dei Centri Commerciali Naturali del territorio che si snoderà per le strade del capoluogo fino ad arrivare in piazza del Comune. Durante il percorso la fiaccolata si fermerà ai giardini dei Donatori del sangue in via Turati dove saranno inaugurate altre due panchine rosse a cura dell'amministrazione comunale.

Durante la giornata del 25 novembre inoltre i dipendenti comunali indosseranno un fiocchetto rosso, simbolo anche questo della lotta alla violenza.

Il 26 novembre al Teatro delle Arti Danza e musica per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: alle 21 la ballerina Isabella Giustina si esibirà nello spettacolo Destinata Guerriera e alle 22 la musicista e cantante Elli De Mon porterà in scena lo spettacolo Countin’ the blues-donne indomite.

Ricordiamo infine che nel mese di novembre è partita la campagna informativa promossa dal Comune sul numero antiviolenza 1522. “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522”: questa la frase che si può trovare sulle ricevute dei parcometri di tutti i parcheggi comunali e all’interno dei circoli Arci e Mcl, dei negozi, delle associazioni locali, studi medici e uffici degli ordini professionali (grazie agli oltre mille adesivi stampati e distribuiti dall'amministrazione comunale) e dal 25 novembre al 25 dicembre sugli scontrini delle farmacie del territorio.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa