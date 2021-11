Farmacie protagoniste a San Miniato, incontro alla Mostra del Tartufo

Sabato 20 alle 10 a Palazzo Grifoni l’Azienda Speciale Farmacie propone un incontro sul tema “Salute e territorio: l’importanza della farmacia quale presidio sanitario di prossimità. Il ruolo svolto da Asf e le prospettive future: dall’evoluzione di Farmarete ai nuovi sviluppi digitali”: Interverranno Marco Macchia (Dipartimento Farmacia dell’Università di Pisa) e la dottoressa Carla Pucciarelli, amministratrice delegata Farmavaldera srl – coordinatore tecnico Cispel Toscana.

L’Azienda Speciale Farmacie è il veicolo societario interamente proprietà del Comune di San Miniato che gestisce il servizio farmaceutico presso le frazioni di San Miniato Basso e San Donato.

Le farmacie completamente diverse per caratteristiche ed ubicazione intendono coprire un servizio essenziale per il cittadino che trova e deve trovare in queste ultime il primo presidio sanitario a tutela della propria salute.

La farmacia n.1 è quella di San Miniato Basso – appena inaugurata lo scorso 4 luglio 2020 – che presenta una superficie complessiva di quasi 400 mq nella zona del supermercato Coop; la nuova farmacia ospita un’importante area dedicata alla dermocosmesi ed alla cura della persona, un’altra dedicata alla nutrizione (anche sportiva) e ai rimedi naturali, alle mamme e ai loro bambini, all’igiene del corpo e della persona, all’ortopedia sanitaria.

L’altra farmacia ha sede a San Donato ed è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, offrendo servizi essenziali come il cup, la misurazione della pressione e il servizio di auto analisi.

Si prospetta comunque un restyling anche per la farmacia n.2 con la volontà di investire e sviluppare anche questo presidio farmaceutico. Importanti iniziative sono state poste in essere da Azienda Speciale Farmacie a favore del tessuto sociale e del territorio, in collaborazione con tutto il network Farmarete: particolare attenzione viene data alle scuole e ai bambini, ad esempio con la

donazione di oltre 2000 mascherine FFP2 e gel igienizzante.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione