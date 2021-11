Giornata vittime della strada: domenica la cerimonia a Palazzo Vecchio

Domenica 21 novembre dalle 10 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si celebra la Giornata nazionale e mondiale delle vittime della strada. Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani presiederà l’evento organizzato dal Comune di Firenze con l’associazione italiana familiari e vittime della strada e l’associazione Toscana cultura.

Dal 26 ottobre 2005 la Giornata Mondiale è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come “il riconoscimento adeguato per le vittime di incidenti stradali e le loro famiglie”. Da allora la Giornata Mondiale è stata commemorata in tutti i continenti non solo da parte delle ONG che sostengono la sicurezza stradale e le vittime della strada, ma anche da parte dei Governi e altre parti interessate. Lo Stato Italiano con legge n. 227 del 29/XII/ 2017 ha istituito La Giornata Nazionale in memoria delle Vittime della strada.

Dopo la lettura scenica del Canto Funebre “Nell’anima del dolore” di Doretta Boretti e l’introduzione del presidente del Consiglio comunale Luca Milani interverranno l’Onorevole Rosa Maria Di Giorgi ed il presidente della federazione europea familiari e vittime della strada Filippo Randi. A seguire la proiezione del trailer del docufim del regista Lorenzo Borghini “Strade interrotte”. Verranno, successivamente, consegnati alcuni premi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa