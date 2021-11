"Keu sotto la 429 a San Miniato? Hai detto una ca**ata", la risposta a Guazzini (CambiaMenti)

"Il Keu è anche sotto il tratto sanminiatese della 429?"

"No, stai dicendo una ca**ata"

Lo scambio di battute con toni sopra i limiti ha visto protagonisti la consigliera comunale di CambiaMenti, Manola Guazzini, e alla risposta il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Quanto riportato da Guazzini e dal suo gruppo di opposizione riguarda l'assemblea pubblica di ieri, giovedì 18 novembre, nella frazione di Isola.

"La parola non era castroneria: era quel sinonimo che un Sindaco non dovrebbe mai rivolgere a un membro dell'opposizione, tanto più se donna, entrambi nell'esercizio delle loro funzioni. [...] A parte che le infiltrazioni nelle falde non rispettano i confini dei Comuni: Giglioli, che ha assunto la Presidenza del distretto conciario calzaturiero del Valdarno Inferiore in sostituzione della sua collega di Santa Croce colpita da un avviso di garanzia sa bene, anche se, come tutte le istituzioni e tutto il PD della zona preferisce che non se ne parli e spera che la nottata passi da sé".

Guazzini continua il post spiegando che "la cordialità e la correttezza nei rapporti interpersonali debbano essere salvaguardati anche nelle situazioni di più intenso contrasto politico" e altre schermaglie politiche, fino a parlare della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in programma il 25 novembre, riferendo che "uno degli aspetti di quella violenza coinvolge anche il linguaggio".

Senza scomodare il vero e pressante tema della violenza di genere, che talvolta parte anche da parole fuori luogo come queste ma quando si sostanzia nei fatti porta minacce e fatti ben più gravi, il punto è un altro. Probabilmente l'uscita scomposta sarebbe stata la stessa anche se a rivolgere la domanda fosse stato un uomo invece che una donna, vista la delicatezza del tema che mette in ambasce ogni amministratore pubblico tra Empolese e Cuoio. Fatto sta che la 'caduta di stile', o meglio mancanza di rispetto, rimane e la segnaliamo come tale.