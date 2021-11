Il santacrocese Marco Rusconi nominato Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia

Il Consigliere comunale di Santa Croce sull'Arno Marco Rusconi avanza posizioni in Fratelli d'Italia. Rusconi, del Gruppo consiliare 'Per un'altra Santa Croce', è stato nominato dalla leader del partito Giorgia Meloni a Coordinatore per la provincia di Pisa.

Queste le parole con cui il Consigliere santacrocese ha ricevuto la nomina:

"Caro Marco,

tenuto conto della proposta di assetto del direttivo inviata all'Organizzazione, sentito il Coordinatore regionale Fabrizio Rossi, ti comunico che ho provveduto a nominarti Coordinatore provinciale di Pisa per Fratelli d'Italia. Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell'interesse del partito e della sua crescita.

Ti auguro buon lavoro

Giorgia Meloni".