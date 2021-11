Incidente in A1, registrati fino a 15 km di coda verso Roma

Alle 7.15 circa sull’autostrada A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A11 e Firenze Scandicci in direzione Roma, è stato risolto un incidente avvenuto nella notte, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti al km 282 e a seguito del quale una persona è rimasta ferita. Nell'incidente, i mezzi hanno inoltre urtato alcuni metri di barriere antirumore.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 15 km di coda in direzione Roma; 5 km di coda anche sulla A11 da Prato Ovest verso Firenze.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Roma, si consiglia di percorrere la A14 Bologna - Taranto fino a Cesena, prendere la E45 per poi rientrare in autostrada a Valdichiana o a Orte.