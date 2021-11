Jova Beach Party Viareggio, torna l'appuntamento nel 2022

Jova Beach Party Viareggio torna. Dopo il successo straordinario dei grandi appuntamenti toscani del 2019 con 80 mila persone, ecco altre due imperdibili, uniche e irripetibili feste di Jova Beach Party Viareggio in riva al mare, che scalderanno la Spiaggia del Muraglione il 2 e 3 settembre 2022. L’evento musicale più bello al mondo, che nel 2019 aveva qui ospitato artisti del calibro di Ackeejuice Rockers, Ivreatronic, Willie Peyote, Merk & Kremont, Savana Funk, Club Paradiso, Mangaboo e tantissimi altri, torna a farci ballare e scatenare. La magia è pronta a ripetersi ma diversa e sempre unica: Lorenzo con la band, Lorenzo in console, con ospiti nazionali e internazionali, per un format che cambierà ad ogni live, vivo, divertente, emozionante, innovativo.



“Le due serate del 2019 sono state meravigliose. Un’accoglienza e una festa uniche! Una grande gioia!!” - racconta Jovanotti - “E anche prima che arrivassimo con il carretto – …anzi la carretta giusto?! – tutti dietro a ballare con i miei amici deejay…Ci vediamo presto!”.

“Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai.” - aggiunge Jovanotti - “Chi non c’è potrà immaginarlo, criticarlo, snobbarlo, ma non saprà mai che botta è, che esperienza pazzesca. La spiaggia è la linea di frontiera più significativa che esiste, e portare lì la festa per me è l’impresa più bella e difficile, la più entusiasmante. Su una spiaggia 3000 anni fa è iniziata la letteratura quando i capitoli si chiamavano ‘canti’. Su una spiaggia è iniziata la vita terrestre, la fantasia, la voglia di partire. Jova Beach Party è una cosa che si propone di nascere continuamente, cosa che di solito fa la natura, che si chiama così, natura, proprio perché non smette mai di nascere.”

I biglietti saranno in prevendita dalle ore 15 sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. Di seguito tutte le date.

2 – 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 - 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23- 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 – 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5- 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 – 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 – 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 – 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 – 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto