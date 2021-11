"La violenza di genere come prodotto culturale", seminario di studio all'Università di Firenze

Prevenire la violenza scardinando i fattori di legittimazione e i simbolismi legati ai rapporti tra i generi, sedimentati nella nostra cultura e riproposti fin dalla prima infanzia. È lo spunto del seminario di studio “La violenza di genere come prodotto culturale”, che si svolgerà lunedì 22 novembre, alle ore 15.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Firenze (piazza San Marco, 4).

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Unico di Garanzia – CUG dell’Ateneo fiorentino nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sarà aperta dai saluti della delegata all’Inclusione e alla diversità Maria Paola Monaco e dalla presidente del CUG Unifi Chiara Adembri. A coordinare il seminario la ricercatrice e componente del CUG Irene Biemmi, che introdurrà i temi del seminario con un intervento dedicato a “La prevenzione culturale della violenza: educare alla parità di genere fino dall’infanzia”.

Dopo di lei, parleranno Chiara Volpato (Università Milano Bicocca), Stefano Ciccone (Università di Roma Tor Vergata, fondatore dell’Associazione “Maschile plurale”), Vera Gheno (Università di Firenze) e Vichi De Marchi (curatrice del XI Atlante dell’infanzia rischio di Save the Children), per approfondire dal punto di vista psicologico, sociologico, linguistico e pedagogico il fenomeno della violenza come prodotto di una cultura sessista.

Per partecipare al seminario, sia in presenza che a distanza, è necessaria la prenotazione; maggiori informazioni su www.unifi.it.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa