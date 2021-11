Muore carbonizzato 55enne, incidente con la stufa nella roulotte

Un 55enne originario dell'Est Europa ma residente da molti anni a Massa è stato trovato carbonizzato la notte scorsa all'interno di una roulotte andata a fuoco a Ronchi, nel comune di Massa. Il pastore sarebbe morto per cause accidentali:probabilmente, fanno sapere dalla polizia, intervenuta anche con la squadra mobile, l'uomo, per scaldarsi, avrebbe acceso una stufa che poi ha preso fuoco mentre dormiva.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco. L'alloggio mobile era parcheggiato in un campo isolato.