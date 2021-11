Muratori di Edoardo Erba, 20 anni dopo la piece è ancora attuale

Giovedì 25 e venerdì 26 novembre alle 21:30 al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio nell’ambito della Stagione Sipario Blu, in anteprima nazionale, è la nuova produzione del Teatrino dei Fondi, Muratori di Edoardo Erba, uno degli autori più importanti e brillanti in Italia, con la regia di Enrico Falaschi e con l’interpretazione di Alberto Ierardi, Marta Paganelli e Giorgio Vierda, scenografia Federico Biancalani, tecnica Angelo Italiano, Marco Sacchetti. Lo spettacolo debutterà 2 e il 3 dicembre al Quaranthana, Teatro Comunale di San Miniato.

Una commedia divertente, Muratori di Edoardo Erba, con la regia di Enrico Falaschi, un testo quasi ventennale, scritto nel 2002, oggi sempre più attuale. Dopo una versione romana, una friulana e una campana, arriva, per la prima volta sulla scena, quella toscana.

La scelta del “toscano” è dettata dalla territorialità della compagnia Teatrino dei Fondi e dalla tournée (Fucecchio, San Miniato, Pisa, Montalcino): i protagonisti, i due muratori utilizzano un linguaggio quotidiano, gergale, che avvicina in modo immediato gli attori agli spettatori che fruiscono lo spettacolo.

In un’ambientazione notturna, due muratori fanno irruzione in una sala teatrale in disuso per chiudere con un muro il palcoscenico, per allargare, su incarico dell’unico proprietario, gli spazi del contiguo esercizio commerciale. Il lavoro, ovviamente abusivo, va fatto in fretta e in silenzio. I due operai si impegnano con tutte le loro forze per completare l’opera prima che sia giorno. Ma non hanno calcolato che il teatro è un luogo magico in grado di schiudere grandi emozioni, risvegliare i sogni…

I personaggi ci mostrano i loro sogni, ciò che ciascuno di noi potrebbe desiderare per portare a compimento la propria esistenza, sia nell’ambito lavorativo che sentimentale. Ci mostrano come la realizzazione dei propri desideri si scontra, talvolta, con le difficoltà che la vita materiale ci pone difronte.

I protagonisti aiutano a riflettere sul ruolo del teatro, della cultura, suggerendo come possano essere questi gli strumenti per emanciparsi dalla propria condizione. Il Teatro nel senso più alto può sollevarci dal nostro stato, ma al contempo è effimero e come tale può, purtroppo, essere messo in discussione, considerato futile.

Di questo aspetto oggi è ancora più necessario parlarne, dopo quasi due anni di pandemia e di chiusura forzata dei teatri, che hanno coinvolto sia gli addetti ai lavori e che gli appassionati, ma in qualche modo anche i disinteressati. Se da un lato c’è chi ha sofferto, dall’altro c’è chi ha creduto sempre più nell'inutilità del teatro, la stessa che su cui ci soffermiamo grazie ai personaggi di Edoardo Erba.

Muratori è uno spettacolo metateatrale: l’azione scenica prevista nella drammaturgia è collocata all’interno di un teatro. È un lavoro che fa ridere pur avendo momenti di grande intensità e profondità, che riguardano questioni universali: gli essere umani, la nostra esistenza, la brevità della vita rispetto al corso del tempo.

Nella drammaturgia, si cita un salmo: “La pietra rifiutata dai costruttori è diventata la pietra principale” e si fa riferimento al fatto che le grandi opere superano il grande limite del mondo, la morte e rimangono come testimonianza attraverso i secoli. Costruire può essere un’attività utilitaristica nel presente, ma anche restare nell’umanità.

È un testo che genera una risata che non è mai superficiale, che con la maestria di Edoardo Erba unisce alto e basso, il popolare e il colto. Lo spettacolo è molto suggestivo grazie all’interpretazione degli attori e al lavoro scenografico, che gioca un ruolo fondamentale.

MURATORI

di EDOARDO ERBA

regia ENRICO FALASCHI

con ALBERTO IERARDI, MARTA PAGANELLI e GIORGIO VIERDA

scenografia FEDERICO BIANCALANI

tecnica e luci ANGELO ITALIANO e MARCO SACCHETTI

Date

25 e 26 novembre ore 21:30 – Fucecchio, Nuovo Teatro Pacini (anteprima)

2 e 3 dicembre ore 21:30 – San Miniato, Quaranthana Teatro (prima nazionale)

4 dicembre – Teatro Nuovo, Pisa

11 dicembre ore 21:15 – Teatro degli Astrusi, Montalcino SI

Biglietti (Teatro Pacini)

Settore 1 intero: 18 euro - ridotto (soci Unicoop Firenze, under 25 e over 65) 16 euro

Settore 2 intero: 15 euro - ridotto (soci Unicoop Firenze, under 25 e over 65) 13 euro

Nuovo Teatro Pacini

Piazza Montanelli snc

Fucecchio

353 4104119

Quaranthana Teatro Comunale

Via Zara 58, Corazzano

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa