Noi in Difesa, l'arte e lo sport a Montespertoli contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e l’Associazione sportiva Montesport in collaborazione con il centro aiuto Lilith, la Pubblica Assistenza Croce d’oro, UISP , l’Associazione Sara nel cuore Sara per il cuore e con il contributo del Comune di Montespertoli, ha organizzato per domenica 28 novembre, in piazza del Popolo alle ore 15.30, un evento per sensibilizzare e tenere alta l’attenzione sul tema, che purtroppo, anche a causa della pandemia e dello stress correlato di questi ultimi due anni, ha visto un aumento dei casi di violenza.

Ancora una volta l’arte, la danza, le parole, lo sport e una bella coreografia veicoleranno un messaggio per sensibilizzare tutte le donne a non sentirsi sole e a chiedere aiuto. Sul posto ci saranno le volontarie Lilith che potranno fornire informazioni sullo sportello di ascolto e a cui andrà il ricavato della vendita dei gadget offerti dall’Associazione Sara nel cuore Sara per il cuore.

“Troppe donne sono state vittime di femminicidio in Italia dall’inizio del 2021. Donne strappate alla vita dal proprio compagno o da qualcuno della loro cerchia sociale, uccise per la sola colpa di essere donne e di aver rivendicato il proprio diritto all’autodeterminazione. Una strage che fa paura, che dice molto della condizione delle donne e sulle tante discriminazioni. È un fenomeno impressionante, che deve scuotere la coscienza del nostro Paese", spiega l’Assessore al Sociale, Daniela Di Lorenzo.

E continua "In questi anni sono state numerose le iniziative concrete e di sensibilizzazione dell’Amministrazione comunale realizzate a favore della parità e del rispetto reciproco tra uomini e donne. Tra queste vorrei ricordare gli investimenti sulla famiglia e sulla natalità, per costruire un welfare a misura di famiglia, gli incontri all'interno della scuola sul tema della discriminazione e della violenza e, di recente realizzazione, l'apertura dello sportello antiviolenza della Lilith gestito dalle straordinarie volontarie della Croce d'Oro di Montespertoli, che ringrazio infinitamente per l'impegno profuso in questo importante progetto".

"Lo sport, sebbene per molte persone sia un'attività esclusivamente ludica, può essere veicolo di messaggi molto nobili. E sono estremamente fiero che la Montesport con le ragazze della danza ci aiuti nel lanciare un messaggio così importante" conclude l’Assessore allo sport, Paolo Vignozzi.

L’appuntamento quindi è per domenica 28 novembre, piazza del Popolo, ore 15.30.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa