Parteci-Piano, tour dei laboratori a Castelfiorentino

Piano Strutturale intercomunale, proseguono i laboratori tematici di coprogettazione del percorso “Parteci-PIANO”, che si concluderà con la redazione di un documento unico di pianificazione urbanistica valido per i quattro Comuni della Valdelsa Fiorentina (Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione).

Dopo gli incontri tenuti l’11 novembre a Castelfiorentino, il 15 a Montaione e il 18 a Gambassi Terme, lunedì 22 novembre (ore 18.00-20.00) è in programma un nuovo incontro a Castelfiorentino presso la Sala Conferenze dell’Ostello “Locanda d’Elsa” (viale Roosevelt 26).

Il tema individuato per l’incontro di Lunedì riguarda la promozione, e punta a coinvolgere i rappresentanti del settore in un confronto aperto, da cui possano scaturire idee e proposte per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della Valdelsa, rendendola così più appetibile da un punto di vista turistico..

Realizzare una strategia di marketing integrata, collegare i siti storico-culturali ai circuiti regionali, recuperare e mantenere i siti di valore storico-artistico in stato di degrado e abbandono sono alcune delle raccomandazioni emerse dalla fase di ascolto dei portatori di interesse, che potranno essere discusse, dettagliate e ampliate dai partecipanti durante l’incontro a Castelfiorentino.

Gli incontri non si esauriscono con lunedì ma proseguiranno giovedì 25 a Certaldo presso gli ex Macelli Comunali sul tema dell’ambiente e paesaggio, poi lunedì 29 a Castelfiorentino sul tema del riuso e si concluderanno giovedì 2 dicembre a Certaldo sul tema dei servizi e della coesione sociale.

Gli incontri sono condotti dalle facilitatrici di Sociolab, Cooperativa impresa sociale incaricata della gestione del percorso partecipativo. Per partecipare è necessario iscriversi, compilando il form sul sito internet - www.pianostrutturalevaldelsa.it/laboratorio-di-coprogettazione-la-promozione-in-valdelsa/ - e, nel rispetto della normativa vigente, esibire il Green Pass.

Fonte: Ufficio stampa