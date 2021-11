Pd Empolese Valdelsa rinnova gli 11 segretari, 7 ricandidature

Il Partito Democratico Empolese Valdelsa va al voto per il rinnovo dei propri organismi.

I congressi per l’elezione dei segretari delle Unione comunali, di quello territoriale e delle rispettive assemblee si svolgeranno da oggi, venerdì 19 novembre, a giovedì 9 dicembre.

Per quanto riguarda la segreteria territoriale di va verso la riconferma di Jacopo Mazzantini, che nell’ultima assemblea di federazione ha ricevuto l’appoggio di tutti i sindaci e i segretari comunali, che hanno sottoscritto, senza eccezioni, la sua candidatura.

Candidati unici anche in tutte le undici unioni comunali, che dopo le rispettive assemblee hanno trovato una sintesi intorno ai candidati e questo è il dettaglio (tra parentesi i segretari che si stanno ricandidando):

a Capraia e Limite Emanuele Bartalucci (uscente), a Castelfiorentino Francesca Giannì, a Certaldo Lorenzo Calvetti (uscente); a Cerreto Guidi Alessio Tanganelli, a Empoli Lorenzo Cei (uscente), a Gambassi Terme Gianni Cortina (uscente); a Fucecchio Luca Giorgi (uscente), a Montaione Giorgio Benassi, a Montelupo Fiorentino Simone Peruzzi (uscente), a Montespertoli Giacomo Giusti, a Vinci Daniele Vanni (uscente).

Saranno chiamati a votare gli tutti gli iscritti PD che abbiano rinnovato l’iscrizione anche per il 2021 e i nuovi tesserati 2021 registrati entro la data dell’8 novembre. Sarà comunque possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione anche il giorno del congresso, nelle sedi aperte sul territorio.

"I congressi rappresenteranno anche un momento di confronto sulle linee politiche e programmatiche del partito locale nei prossimi anni dichiara Jacopo Mazzantini- E’ quindi molto importante che ci sia una partecipazione attenta e attiva. Sono molto onorato per la rinnovata fiducia che tutti hanno riposto in me, cercherò, come ho fatto in questi quattro anni, di guidare il Pd Empolese Valdelsa ascoltando le voci di tutti e cercando di allargare il confronto ai non iscritti e alle altre forze politiche del nostro campo. Le nostre agorà sono state una bellissima esperienza in questo senso, da cui sono venute molte suggestioni utili per costruire un centro sinistra aperto e all’ascolto delle istanze del territorio, sempre più vicino ai cittadini".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa