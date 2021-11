Piantati quattro alberi in via della Pace Mondiale per i bimbi di Scandicci

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata nazionale degli alberi di domenica 21 novembre 2021, nei giardini di via della Pace Mondiale vengono piantati i quattro alberi per i 321 bambini di Scandicci nati nel 2020.

Le messe a dimora vengono effettuate dal personale dell’ufficio Verde pubblico del Comune di Scandicci nella mattina di lunedì 22 novembre 2021, o in caso di meteo avverso non appena le condizioni le renderanno possibili.

Le nuove piante nell’area a verde di via della Pace Mondiale sono un cipresso, un leccio, un olivo e una lagerstroemia indica, conosciuta come albero delle pannocchie colorate. A partire dal 2014 l’Amministrazione Comunale ogni anno pianta un albero per ogni cento bambini nati durante i 12 mesi precedenti.

“Quest’anno abbiamo scelto di piantare gli alberi per i 321 bambini nati nel 2020 nell’area di verde pubblico di via della Pace Mondiale, una zona dove abitano molte nuove famiglie e che abbiamo l’obiettivo di valorizzare sempre più – dice l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini – Questo è l’ottavo anno in cui piantiamo gli alberi per i nuovi nati, un segno importante perché ogni pianta che facciamo crescere rappresenta un regalo per le future generazioni. Inoltre per celebrare al meglio la Festa nazionale degli alberi, la cui presenza nei nostri quartieri e nel nostro territorio è tanto preziosa quanto indispensabile, questa settimana inauguriamo sui social del Comune l’iniziativa delle ‘Magnifiche presenze’, promuovendo la conoscenza degli alberi storici di Scandicci”.

Con le “Magnifiche Presenze”, periodicamente sui canali ufficiali e sui social network del Comune di Scandicci saranno pubblicate immagini e cenni storici e agronomici delle piante presenti da decenni e più in tutto il territorio comunale, urbano ed extraurbano. L’iniziativa, che riprende anche un progetto con lo stesso titolo degli anni scorsi condotto con un accurato lavoro di ricerca e censimento delle piante storiche, è curata in stretta collaborazione tra gli uffici Comunicazione e Ambiente e Verde pubblico del Comune di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa