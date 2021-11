Si intesta 198 auto in 3 anni per darle a pregiudicati o irregolari, interdetto 44enne empolese

Interdetto dall'attività imprenditoriale per un anno un 44enne empolese, G.S. le iniziali, accusato di essersi intestato in modo fittizio 198 veicoli in 3 anni. 40 di questi sono stati sottoposti, durante l'operazione, a sequestro preventivo.

L'operazione è partita dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Firenze e ha preso di mira il titolare di una ditta per il commercio all'ingrosso di veicoli.

Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Christine von Borries. Già scavando tra le carte dell'attività dell'uomo è emersa la mancanza di dichiarazioni di redditi o fiscali negli ultimi 5 anni. La ditta individuale, secondo gli investigatori, era una schermatura per intestarsi i mezzi.

Partendo da 40 veicoli acquistati e venduti in modo anomalo sarebbe stato appurato che l'uomo si intestava i mezzi a favore degli utilizzatori effettivi, in gran parte persone con segnalazioni penali o amministrative, cittadini stranieri irregolari o con precedenti penali. Con questa 'schermatura' permetteva di avere un'auto a persone non in grado a causa di queste difficoltà. In alcuni casi i veicoli erano sottoposti a fermi amministrativi, in altri erano stati utilizzati per attività illecite.