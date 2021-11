Spi Cgil Empolese Valdelsa, assemblea alla Casa del Popolo Ponte a Elsa

In previsione della manifestazione regionale indetta da Cgil, Cisl e Uil a Firenze, il 27 novembre in Piazza Santissima Annunziata dalle ore 9:30 alle 13, e per illustrare le richieste dei sindacati in merito alla legge di bilancio, è stata indetta un'assemblea per le leghe SPI CGIL del Circondario Empolese Valdelsa.

L'appuntamento è fissato per martedì alle 15 presso la Casa del Popolo Ponte a Elsa.

All'incontro sarà presente un componente della segreteria provinciale ed il segretario generale Alessio Gramolati.

L'accesso è consentito soltanto dietro presentazione del Green pass.

