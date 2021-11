Stefano Stroppa nuovo direttore della Cardiologia dell'ospedale di Pescia

Il dottor Stefano Stroppa è il nuovo direttore della Cardiologia dell’Ospedale S.S. Cosma e Damiano. Il reparto è parte della struttura complessa di Cardiologia diretta dal dottor Marco Comeglio e afferisce al dipartimento delle specialistiche mediche di cui è direttore il dottor Giancarlo Landini.

Il dottor Stroppa che è nato a Pescia e vive in Valdinievole, dopo la specializzazione in cardiologia ha svolto il dottorato di ricerca in Fisiopatologia e Clinica dell'Apparato Cardiovascolare e Respiratorio. Dal 2004 è dirigente medico: prima all'Ospedale della Versilia e dal 2006 presso la Cardiologia dell'Ospedale di Pistoia, dove si è occupato prevalentemente dell’attività di reparto e di Terapia Intensiva Coronarica, della quale rivestiva attualmente il ruolo di referente clinico.

Già al lavoro nel nuovo ruolo il dottor Stroppa si deve ora occupare di un Reparto di Terapia Intensiva e di Cardiologia, dedicati alla diagnosi ed alla cura delle malattie cardiovascolari acute e post-acute, sia in regime d'urgenza che di ricoveri programmati. L’attività della struttura si completa con i laboratori di Emodinamica, di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione, oltre a numerosi ambulatori specialistici: cardiologia pediatrica, scompenso cardiaco, cardio-oncologia, aritmologia e studio della sincope.

Molteplici le prestazioni erogate: test ergometrico, ecocardiogramma, ecocardiogramma da stress farmacologico, ecocardiogramma con approccio trans-esogafeo, eco-color-doppler vascolare, ECG dinamico secondo Holter, controllo e programmazione di pace-maker, defibrillatori impiantabili, dispositivi di CRT-P e CRT-D.

Stretta la collaborazione con la la struttura di Riabilitazione Cardiologica diretta dal dottor Duccio Rossini, anch’essa parte della Cardiologia dell’area pistoiese.

"Sono molto felice ed onorato dell’incarico ricevuto - ha dichiarato il dottor Stefano Stroppa- ho trovato un ambiente positivo, con personale estremamente motivato e competente, e sono certo che potremo ottenere ottimi risultati, potenziando ulteriormente l’integrazione con la struttura cardiologica pistoiese e con le altre Specialistiche afferenti al Dipartimento diretto dal dottor Landini”.

Fonte: Asl Toscana Centro