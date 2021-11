Il Trenino di Natale ferma a Siena: le stazioni e il percorso in città

Il Trenino di Natale, annunciato dallo squillare di campanelle festose, sarà una presenza costante nello scenario delle festività natalizie nel centro di Siena. Amato dai bimbi, gradito dai turisti attraverserà di frequente la città, dimostrando di essere non solo un mezzo di trasporto, ma anche una notevole attrazione per valorizzare le meraviglie di Siena.

A trazione elettrica, composto di due o tre carrozze (max 56 passeggeri adulti e accessi a portatori d’handicap), alternativamente a seconda delle ricariche necessarie, il trenino è norma per tutti gli standard ISO e le più recenti normative di sicurezza e prevenzione, offre quest’anno anche servizi in italiano-inglese nel suo viaggio che diventa ora anche multimediale.

Il Trenino – su invito dell’Associazione Centro Storico Città di Siena che operativamente ha curato e sta curando l’allestimento del Natale senese - presterà il proprio servizio da domani 20 novembre e lo continuerà fino al termine delle festività.

In ogni stazione di salita e discesa saranno posizionati un totem promozionale o comunque un cartello di fermata. Al capolinea (Giardini della Lizza) si propone di posizionare un InfoPoint, con gazebo e desk per la promozione e vendita dei biglietti.

Il costo dell’intero servizio ed il rischio di impresa sono completamente a carico della Ditta. Eventuali sospensioni del servizio, problemi tecnici con il mezzo e valutazioni negative sulla sicurezza dei viaggiatori, oltre le partite dell’Acn Siena (per il mercato settimanale ci sarà solo l’interdizione della Stazione 10 con passaggio diretto da via de Gazzani ai Giardini della Lizza), saranno motivo di garanzia di rimborso economico della bigliettazione per ogni passeggero.

Trenino di Natale, stazioni e percorso

La mappa

Durata indicativa del percorso: minuti 50

Stazione 1 La Lizza - PARTENZA

Percorso: Piazza Gramsci, Via Tozzi, Via Curtatone, San Domenico (sosta)

Stazione 2 San Domenico

Percorso: San Domenico, Via della Sapienza, Via delle Terme (sosta)

Stazione 3 Via delle Terme

Percorso: Via delle Terme, Piazza Indipendenza, Via di Città, Quattro Cantoni, Via del Capitano, Il Duomo (sosta)

Stazione 4 Il Duomo

Percorso: Il Duomo, Via Capitano, Quattro Cantoni, Via Stalloreggi, Piano dei Mantellini (sosta)

Stazione 5 Pian dei Mantellini

Percorso: Piano dei Mantellini, Via Sarrocchi, Via San Pietro, Casato, Il Campo (sosta)

Stazione 6

A - Il Campo

Percorso: Il Campo, Via Rinaldini, Banchi di Sotto, Logge del Papa (Sosta)

B - Logge del Papa

Percorso: Via del Porrione, Via San Martino, Chiesa di San Girolamo (sosta)

C – Chiesa di San Girolamo

Percorso: Via di San Girolamo, Ponte di Romana, Via Pantaneto, Banchi di Sotto (sosta)

D – Banchi di Sotto

Percorso: Banchi di Sotto, Banchi di Sopra, Piazza Tolomei (sosta)

Stazione 7

A - Piazza Tolomei

Percorso: Piazza Tolomei, Banchi di Sopra (sosta)

B – Arco dei Rossi

Percorso: Banchi di Sopra, Via Pianigiani, Piazza Matteotti (sosta)

Stazione 8 Piazza Matteotti

Percorso: Piazza Matteotti, Via Rustichetto, Via Montanini (sosta)

Stazione 9 Via Montanini

Percorso: Via Montanini, Via Camollia, Via dei Gazzani, Via Franci

Fortezza (sosta)

Stazione 10 Fortezza

Percorso: Fortezza, Via Franci

La Lizza - ARRIVO

Fonte: Associazione Centro Storico Città di Siena