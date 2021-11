Use Gross contro Borgomanero, match facile solo sulla carta

Vista d'impatto pare una partita ampiamente alla portata quella che sabato sera alle 21 aspetta l'Use Computer Gross. Al Pala Sammontana arriva infatti la Cipir Borgomanero (arbitri Bergami di San Pietro in Casale e Foschini di Russi), squadra che si trova all'ultimo posto della classifica e che quindi è, almeno sulla carta, avversario alla portata.

Fra quanto dicono i numeri ed il parquet, ci sono però 40 minuti da giocare con attenzione, intensità e voglia ed è quanto hanno in mente di fare i biancorossi di coach Corbinelli.

"E' una partita delicata e particolare - spiega il tecnico - troviamo una squadra che non siamo abituati ad incrociare in questo campionato. Loro sono un gruppo giovane, penso il più giovane di tutta la serie B e quindi di grande intensità ed atletismo. Non a caso fanno del talento fisico e tecnico la loro arma principale ed hanno il terzo miglior attacco del campionato".

"Per questo - prosegue - sono imprevedibili e dovremo essere bravi a resistere nei momenti in cui prendono energia e segnano tiri difficili, facendo valere quella parte di esperienza che abbiamo maturato nelle precedenti gare vinte punto a punto, gare che ci hanno visto non mollare credendoci fino in fondo".

Insomma, per i biancorossi una vera e propria mina vagante ma anche una gara da sfruttare per dare continuità al buon momento ed alle ultime due vittorie consecutive.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.