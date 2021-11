Violenza di genere, polizia in piazza a Pontedera con "Questo non è amore"

In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, domani pomeriggio dalle 14.30 alle 19 sarà installato in piazza Curtatone e Montanara a Pontedera il gazebo itinerante della Questura. L'attività rientra nell’ ambito della campagna nazionale della Polizia di Stato denominata “Questo non è amore”, ed ha la finalità di informare la cittadinanza sulle cautele ed i presidi normativi per prevenire e contrastare la violenza di genere. Il gazebo lo scorso mese di ottobre è stato posizionato in piazza XX settembre a Pisa mentre per il mese di dicembre risarà in provincia, a Volterra.

Ulteriori tappe itineranti nell'intera provincia saranno programmate nei prossimi mesi del 2022. Domani, sabato 20 novembre, saranno presenti nel centro di Pontedera il dirigente e personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera, nonché personale della Squadra Mobile e della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pisa, che si occupano rispettivamente delle indagini sui reati di genere e sulle misure di prevenzione per maltrattanti e stalker, come l'ammonimento del Questore.