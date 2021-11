A San Donato installata la prima panchina ‘arcobaleno’ inclusiva di Firenze e Toscana

La prima panchina ‘arcobaleno’ inclusiva di Firenze e della Toscana è stata installata oggi al parco di San Donato in memoria delle vittime della violenza transfobica. L’ha donata al Comune di Firenze il Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. All’installazione, in occasione del Transgender Day of Remembrance per commemorare le vittime dell’odio e della violenza transfobica, erano presenti la vice sindaca Alessia Bettini, le assessore a Diritti pari opportunità Benedetta Albanese e all’Ambiente Cecilia Del Re e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, insieme ai rappresentanti del Cpo dell’Ordine degli avvocati e a numerose associazioni del territorio.

“Il 20 novembre è il giorno che è stato scelto a livello internazionale per commemorare le vittime di transfobia: a Firenze abbiamo voluto celebrarlo con l’installazione della prima panchina inclusiva della nostra città e di tutta la Toscana, la terza in Italia. Firenze è in prima fila nella battaglia per i diritti civili. Il contrasto alle discriminazioni passa anche da piccole azioni importanti come questa, che lasciano un segno concreto e tangibile nei nostri parchi e spazi pubblici. Un modo per dire con forza no a ogni forma di odio e violenza transfobica” hanno detto Bettini, Albanese e Del Re.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa