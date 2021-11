Feriti anche due bimbi nell'incidente avvenuto questa mattina in piazza Santo Spirito a Firenze, nell'area pedonale in centro dove era in corso il mercato. Un'auto fuori controllo ha urtato 5 persone, tra cui due bimbi di 4 anni. Nessuna persona sarebbe grave. Alla guida della vettura c'era un 74enne, la cui posizione è al vaglio della polizia municipale.