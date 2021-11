Automobilista minaccia pedone con una chiave inglese: denunciato 37enne a Campi

Un 37enne originario del Marocco è stato denunciato ieri dai carabinieri di Campi Bisenzio per minacce aggravate, dopo che l’uomo avrebbe minacciato con una chiave inglese un pedone, durante una lite nata per motivi di precedenza.

In via Fratelli Cervi, il pedone stava per attraversare la strada e avrebbe protestato invitando l'automobilista a rallentare. Ne sarebbe nata un’accesa discussione nel corso della quale il 37enne sarebbe uscito dall'abitacolo brandendo la chiave inglese.

A quel punto, il pedone sarebbe scappato, mentre alcuni testimoni hanno chiesto l'intervento dei carabinieri, i quali hanno fermato l’automobilista, il quale aveva nel frattempo tentato senza successo di disfarsi della chiave inglese.