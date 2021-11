I vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento di Borgo San Lorenzo sono intervenuti nel tardo pomeriggio a Barberino di Mugello, in via Castello, per soccorso animale.

Un cane, rimasto incastrato all'interno di una buca nel terreno, è stato prima individuato e poi liberato dalla squadra vigili del fuoco, che ha poi affidato l'animale incolume al suo proprietario.