Cinque anni di cardinalato per Ernest Simoni a Lizzano

Venerdì 19 novembre, festeggiamenti solenni tra le colline di Montespertoli nella Parrocchia di San Donato a Livizzano per l'importante anniversario del V anno di Cardinalato del sacerdote albanese originario della diocesi di Scutari-Pult che nel 2014 a Tirana fece commuovere il santo Padre Francesco dopo aver ascoltato la viva testimonianza del martirio del clero e del popolo albanese perpetuato per decenni dal regime comunista ateo di Enver Oxa.

Proprio a Montespertoli, cittadina che ha visto decine e decine di volte l'arrivo del Cardinale Simoni a San Donato a Livizzano, hanno avuto inizio i festeggiamenti con un solenne pontificale presieduto da monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato, alla cui celebrazione ha assistito Sua Eminenza Simoni, presenti le massime autorità locali, l'amministrazione comunale, le autorità civili, militari, politiche e giudiziarie.



Durante l'omelia il Vescovo di San Miniato ha ricordato con queste parole l'importante anniversario.



Al termine della celebrazione eucaristica il parroco don Cristian Meriggi, commosso, ha saluto il Venerato porporato e tutte le autorità, sottolineando il provvidenziale legame che don Ernest ha con la comunità parrocchiale di San Donato sin dal 2005 quando, venuto in Italia per l'apostolato tra gli albanesi, ebbe a conoscere l'allora Parroco don Mario Boretti, anch'esso esorcista come Sua Eminenza.



È stata data poi lettura dal segretario di Sua Eminenza di una missiva giunta a firma del Pontefice per l'importante anniversario.

I solenni festeggiamenti continueranno sabato 20 novembre 2021, nell'Urbe, alla presenza delle autorità e del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e lo Stato italiano, nella Chiesa di Santa Maria della Scala, diaconia di cui è titolare il Cardinal Ernest Simoni.