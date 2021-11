Diciotto anni senza Francesco Niutta, una messa in Qurestura a Firenze

Questa mattina alle ore 10.30, nella cappella della Questura di Firenze, la Polizia di Stato ha celebrato una messa in suffragio del Sovrintendete Capo della Polizia di Frontiera Aerea dell’aeroporto “Vespucci” di Firenze Francesco Niutta, che, nel novembre 2003, all’età di 50 anni, perse la vita in un incidente stradale in Bosnia, dove era impegnato nella missione di pace E.U.P.M. (European Union Police Mission).

La messa, officiata da Monsignor Luigi Innocenti, Cappellano provinciale della Polizia di Stato, è stata presenziata dal Questore Filippo Santarelli, dalla vedova Niutta, dal Dirigente della Polizia di Frontiera Aerea di Firenze Marco Gamannossi e da Sergio Tinti, presidente della locale Sezione ANPS.

Fonte: Questura di Firenze