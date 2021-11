Dipendenti senza mascherine, chiuso per un giorno locale in centro a Firenze

Dipendenti senza mascherine e uno non in regola con il permesso di soggiorno. E’ la situazione davanti alla quale si sono trovati gli agenti del reparto polizia amministrativa della Polizia municipale di Firenze nel corso dei controlli di questa notte in un locale del centro, in zona Salvemini. Il locale è stato chiuso dalla Polizia municipale per 24 ore per il mancato rispetto delle norme Covid. Inoltre, gli agenti hanno verificato la presenza di un dipendente extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno. Sono scattate le denunce e gli atti a carico del gestore.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa