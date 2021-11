Finanzieri si fingono pescatori e arrestano spacciatore

Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, i militari della Tenenza di Follonica nella serata di mercoledì scorso, lungo la spiaggia di levante, traevano in arresto un uomo extracomunitario, colto mentre spacciava hashish a un

giovane di zona.

I finanzieri, fingendosi pescatori, hanno potuto accertare l’intero reato e la consegna dello stupefacente al cliente.

A quel punto, lo spacciatore, nel vedere sopraggiungere i militari con l’ausilio dei cani antidroga Dankan e Banda, ha provato la fuga e di disfarsi di un involucro contenente alcune dosi di cocaina e hashish.

Le immediate perquisizioni, effettuate anche presso il domicilio dell’arrestato, consentivano di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 14 grammi di sostanza stupefacente, pronti, anch’essi, per essere venduti e denaro contante per circa € 1.700, ritenuto provento dell’attività .