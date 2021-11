Farmacie tra servizi al cittadino e futuro digitale: l'incontro alla Mostra del Tartufo

(foto gonews.it)

Il ruolo che le farmacie hanno svolto in questi mesi di Covid è stato importante. Qual è il loro futuro? Che bilancio si dà dell'attività finora? Le risposte sono arrivate da un convegno con nomi illustri del settore, avvenuto oggi - sabato 20 novembre - a Palazzo Grifoni a San Miniato, nell'ambito della Mostra mercato nazionale del Tartufo bianco.

L’Azienda Speciale Farmacie ha proposto un incontro sul tema 'Salute e territorio: l’importanza della farmacia quale presidio sanitario di prossimità. Il ruolo svolto da Asf e le prospettive future: dall’evoluzione di Farmarete ai nuovi sviluppi digitali'. Tra i relatori Marco Macchia del Dipartimento Farmacia dell’Università di Pisa, il dg di Farmarete Luigi Giglioli, l'amministratore di Farcom Alessio Poli e e il segretario di Assofarma Francesco Schito. Hanno fatto gli onori di casa il presidente Fondazione Crsm Antonio Guicciardini Salini, il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e il sindaco Simone Giglioli.

"Il ruolo delle farmacie è sempre più importante perché sempre più a servizio del cittadino. Sono un vero e proprio presidio sanitario. Si fanno vaccini, tamponi e non solo, i farmacisti sono diventati vaccinatori e siamo al lavoro per l'antinfluenzale. Sviluppiamo nuovi canali per raggiungere la cittadinanza. Le prospettive ci parlano di investimenti, vogliamo agganciare il treno del Pnrr per migliorare la farmacia di San Donato e del territorio con maggiori digitalizzazione e servizi" sono state le parole del dg Giglioli.

Gli ha fatto eco Macchia: "Il dramma che abbiamo vissuto ha evidenziato il compito fondamentale della farmacia come presidio del territorio, è sempre più importante il ruolo della farmacia di prossimità. Possiamo vederlo nelle attività che le farmacie erogano come vaccini e tamponi. Per il futuro pensiamo al Pnrr, che evidenzia come la telemedicina sia uno dei temi fondanti della farmacia, si viene dalla firma di un decreto che stanzia 10 milioni per le farmacie rurali. L'idea è investire nella informatizzazione delle farmacie per creare più facilità di collegamento e un miglioramento del servizio sanitario".

L’Azienda Speciale Farmacie è il veicolo societario interamente proprietà del Comune di San Miniato che gestisce il servizio farmaceutico presso le frazioni di San Miniato Basso e San Donato. La farmacia n.1 è quella di San Miniato Basso che presenta una superficie complessiva di quasi 400 mq nella zona del supermercato Coop; la nuova farmacia ospita un’importante area dedicata alla dermocosmesi ed alla cura della persona, un’altra dedicata alla nutrizione (anche sportiva) e ai rimedi naturali, alle mamme e ai loro bambini, all’igiene del corpo e della persona, all’ortopedia sanitaria. L’altra farmacia ha sede a San Donato ed è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, offrendo servizi essenziali come il cup, la misurazione della pressione e il servizio di auto analisi. Si prospetta comunque un restyling anche per la farmacia n.2 con la volontà di investire e sviluppare anche questo presidio farmaceutico.

Il presidente di ASF Andrea Gronchi ha concluso: "Abbiamo svolto una funzione sociale, siamo una realtà integrata nel territorio. Il rapporto col tessuto sanminiatese è importante, si è creato un mix anche con i settori produttivi e turistici. Ora sotto con l'implementazione della sede di San Donato, per adesso siamo stati impegnati col Covid ma vogliamo migliorarla".