Ibrahimovic nuovo Ambasciatore del Tartufo di San Miniato

Alla squadra degli ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato si aggiunge un talento cristallino: Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese – a Firenze per il match del suo Milan contro la Fiorentina – ha ricevuto dal presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli la nomina di ambasciatore dell’eccellenza culinaria sanminiatese. Ibra – che ha già segnato oltre 500 gol con alcuni dei club più prestigiosi e vincenti d’Europa – ha ricevuto anche un cofanetto con un tartufo bianco di San Miniato e altri prodotti contenenti il più caratteristico, ricercato e costoso fungo ipogeo che nasce sulle colline sanminiatesi. Nella stessa giornata anche Paolo Maldini – assoluta bandiera milanista, ex capitano del Milan e della Nazionale e oggi direttore dell’area tecnica del sodalizio rossonero – è stato omaggiato da Gabbanini e Giglioli. E’ stata una giornata speciale anche per il piccolo Pietro Gozzini, tifoso del Milan che ha avuto l’occasione di salutare il suo idolo Ibrahimovic; e di dare il gagliardetto del San Miniato Basso – la squadra in cui milita come portiere – all’allenatore del Milan Stefano Pioli, che è ambasciatore del tartufo dai tempi in cui allenava la Fiorentina, oltre che grande appassionato di tartufo.

Calcisticamente parlando, la squadra degli ambasciatori del tartufo è un vero dream team: Giancarlo Antognoni, Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Vincenzo Montella, Miralem Pjanic, Diego “El Cholito” Simeone, Francesco Totti e Cristiano Ronaldo. E come dirigenti Adriano Galliani, Pantaleo Corvino, Giuseppe Marotta, Fabio Paratici. Senza dimenticare le grandissime personalità che hanno il “compito” di far conoscere il bianco sanminiatese nel mondo: l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il tenore Andrea Bocelli, il conduttore Paolo Bonolis, gli attori Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, gli ex ministri Maurizio Martina e Cécile Kyenge, il vincitore di Giro, Tour e Vuelta Vincenzo Nibali e molti altri ancora.

“E’ stata una grande soddisfazione – sottolineano Gabbanini e Giglioli – omaggiare dei grandi campioni famosi nel mondo con l’eccellenza per antonomasia del nostro territorio. Ringraziamo loro e l’Ac Milan per la collaborazione”.

La consegna è avvenuta sabato mattina all’Hotel Excelsior di Firenze, dove il Milan si trovava prima di recarsi all’Artemio Franchi per la sfida contro la Fiorentina. Nel frattempo prosegue la 50° edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato - organizzata da Fondazione San Miniato Promozione - in programma in questo weekend e nel prossimo nel centro storico di San Miniato.